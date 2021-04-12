В Москве 12 апреля ожидаются облачная погода с прояснениями и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве 12 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 14-16 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков ночью не ожидается.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 12 - плюс 17 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.