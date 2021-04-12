Системы теплоснабжения в Москве начали готовить к завершению отопительного сезона

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовке системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона", - сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Заммэра напомнил, что решение об окончании отопительного периода принимается в том случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов. Далее отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

"Предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - рассказал заместитель мэра.