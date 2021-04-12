Главархив Москвы представил документы и фотографии о событиях 1950-1960-х годов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новый большой раздел, посвященный событиям 1950-1960-х годов, открылся в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" от Главархива Москвы. Основная часть документов нового раздела посвящена освоению космоса, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы открыли виртуальный музей "Москва - с заботой об истории". За год мы увидели большой интерес горожан к его материалам и поэтому сейчас решили расширить его экспозицию. Если раньше в музее в основном можно было познакомиться с материалами военного времени, то сейчас мы открываем большой раздел, посвященный мирной жизни с 1950-х годов и до наших дней. Ко дню 60-летия с момента первого полета человека в космос мы делимся документами 1950-1960-х годов, когда страна очень активно развивала науку и в жизнь были воплощены передовые идеи, которые еще вчера казались фантастикой", - приводятся в сообщении слова начальника главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко.

В новом разделе представлены фотографии, документальные ролики, фрагменты воспоминаний очевидцев событий, новостная хроника, книги о столице того времени, а также различные предметы эпохи. Все эти материалы всесторонне иллюстрируют важнейшие отрасли жизни столицы: градостроительство и архитектуру, промышленность и городское хозяйство, медицину и спорт, науку и культуру. Особое внимание уделено главному событию тех лет - освоению космоса.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Главархива, в новом разделе музея можно увидеть серию снимков москвичей в день первого полета человека в космос.

"Кроме того, здесь есть и фотографии с Красной площади в момент сообщения о благополучном приземлении космического корабля-спутника "Восток-2", пилотируемого летчиком-космонавтом СССР Германом Титовым, и после объявления по радио о запуске космического корабля "Восток-6" с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Отдельное место в экспозиции занимают виды Москвы 1950-1960-х годов. Например, на некоторых снимках запечатлено строительство Останкинской башни, уже несуществующий бассейн "Москва" на месте Храма Христа Спасителя", - рассказал собеседник агентства.