Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 по 30 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 13 по 30 апреля (кроме выходных). Это связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"С 13 по 30 апреля (кроме выходных) изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. В будние дни у нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, по вторникам и средам выведен из расписания электропоезд №6031 Пушкино - Москва отправлением в 05:11", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".