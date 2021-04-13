Несколько электричек и поездов задерживаются на Казанском направлении МЖД

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Временное отключение напряжения произошло на станции Овражки, из-за этого на Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются несколько поездов и электричек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЖД.

"Из-за временного отключения напряжения на станции Овражки в пути задерживаются некоторые электрички Казанского направления в сторону Москвы и области, а также два пассажирских поезда: №53 Чебоксары - Москва, №1 Казань - Москва", - сказали в пресс-службе.

На месте уже работает бригада энергетиков.