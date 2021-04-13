Голосовой помощник проведет опрос пациентов в Москве перед посещением врача

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект запущен в пяти поликлиниках Москвы, голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта перед приемом к врачу-терапевту будет по телефону собирать жалобы пациентов на самочувствие. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Единая цифровая платформа здравоохранения сегодня выступает фундаментом для внедрения умных решений и сервисов, которые позволяют предоставлять москвичам более качественные медицинские услуги и одновременно облегчить работу врачей. В феврале этого года мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по СМС или через пуш-уведомление. Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор - опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она пояснила, что ассистент будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС. Благодаря этому врач сможет больше времени уделить непосредственно осмотру пациента и общению с ним. Сейчас запущен пилотный проект на базе пяти столичных поликлиник. По его итогам будет принято решение о его расширении и на другие медицинские учреждения.

Опрос проведет робот, который обрабатывает обращения граждан по записи на прием. Он принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о визите к специалисту. В рамках пилотного проекта, если пациент записан на прием к врачу-терапевту, голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме (за сутки до записи) предложит также пройти опрос по жалобам на самочувствие.

"Результаты опроса автоматически попадут в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Они будут фиксироваться в протоколе осмотра, врач при необходимости сможет их редактировать. Таким образом, уже в начале приема специалист будет знать причину обращения и жалобы на самочувствие пациента, а значит, сможет сократить время на сбор этих данных и внесение их в систему и уделит больше внимания общению с больным - проведению подробного осмотра и рекомендациям по лечению", - добавляется в сообщении.