В центре "Моя карьера" пройдут тренинги для самозанятых

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Центр "Моя карьера" в апреле проведет тематические тренинги для тех, кто собирается начать свое дело и находится в поиске бизнес-идеи - участникам помогут разобраться с юридическими вопросами самозанятости и расскажут, как выбрать сферу деятельности. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На занятии "Основы самозанятости" 14 апреля пройдут групповые консультации мастерской предпринимательства и самозанятости, которые помогут разобраться в юридических вопросах. Участникам просто и доступно расскажут о том, кто такие самозанятые, как им пройти регистрацию и какие правила работы устанавливает для них закон", - говорится в сообщении. Кроме того, можно будет узнать, при каких условиях формируется страховой стаж для будущей пенсии, получить информацию о размере налоговых ставок и уплате страховых взносов.

На встрече "Самозанятость: как найти вдохновение для реализации своего потенциала" 15 апреля расскажут о том, что такое ресурсное состояние, как его контролировать и заряжаться энергией. На тренинге "Поиск идеи для самозанятого", который состоится 19 апреля, специалисты центра помогут разобраться, что именно каждый из участников может предложить потенциальным клиентам, в какой сфере у него есть опыт и какой товар или услуга будет пользоваться наибольшим спросом.

22 апреля на занятии "От найма до своего дела, или как начать работать на себя" рассмотрят фобии, с которыми сталкиваются будущие предприниматели. Эксперты расскажут о типичных ошибках тех, кто делает первые шаги в бизнесе, и объяснят, чем отличается работа по найму от самозанятости. 23 апреля на тренинге "Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке" можно будет узнать о том, какие существуют психотипы людей, определить свой и отработать на практике, как найти подход к человеку с другим типом личности.

На все занятия необходимо зарегистрироваться. Встречи проходят с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности в здании центра "Моя карьера" по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.