График движения поездов на Киевском направлении МЖД изменится 17-18 и 24-25 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 17-18 апреля и 24-25 апреля в связи с работами по реконструкции станции Толстопальцево. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Технологические окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени - с 22:55 до 09:55 в выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни. На период работ на станции Толстопальцево будет организовано реверсивное движение по одному пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, у некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые выведут из графика", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что железнодорожники продолжают реконструкцию станции Толстопальцево Киевского направления будущего МЦД-4, которая в перспективе улучшит транспортную доступность для более чем 16 тыс. жителей района. Так, 17-18 апреля, а также 24-25 апреля на данной станции будет производиться демонтаж конструкций временных пролетных строений. Они возводились для того, чтобы не останавливать движение поездов при строительстве подземного перехода, который прокладывался под действующими путями способом закрытой проходки.

"На станции Толстопальцево уже построен современный подземный вестибюль общей площадью свыше 1 100 кв. м с тремя выходами - два в город и один на новую платформу. Для удобства маломобильных пассажиров каждый из них оснащен лифтом и двумя эскалаторами. Также продолжается строительство островной платформы, на которой для защиты пассажиров от осадков установят навес на всю длину", - сообщили в пресс-службе МЖД.