В Москве за звание лучшего ветеринарного врача будут бороться более 500 специалистов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отборочные этапы конкурса профессионального мастерства среди ветеринарных врачей "Московские мастера - 2021" стартовали в городе, в этом году заявки на участие подали более 500 специалистов. Об этом сообщил журналистам председатель комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.

"В этом году за звание лучшего ветеринарного врача будут бороться более 500 специалистов. Этот конкурс является отличной площадкой, где каждый желающий может заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные качества, и поделиться опытом. К тому же, это прекрасный стимул для того, чтобы совершенствоваться и стремиться к получению новых знаний", - сказал Сауткин.

Традиционно конкурс проводится по двум направлениям: "Ветеринарный врач по лечебной работе" и "Ветеринарный врач - ветсанэксперт". До конца апреля в Москве завершатся отборочные этапы. В мае пройдут полуфиналы. 25 мая встретятся ветеринарные врачи по лечебной работе, 27 мая будут соревноваться специалисты по ветсанэкспертизе.

Соревнования пройдут на базе учебного центра ГБУ "Мосветобъединение". Финал состоится в июле в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина, где трое полуфиналистов поборются за звание лучшего по профессии "Ветеринарный врач". Помимо главного приза, награды вручат специалистам в трех номинациях: "Самый молодой участник конкурса", "Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы", "За преданность выбранной профессии". Победителей наградят грамотами и памятными подарками.

Конкурс "Московские мастера" по профессии ветеринарный врач проводят в столице более 20 лет. Состязания делают профессию более привлекательной для студентов и молодых специалистов.