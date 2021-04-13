Новую выставку "Как строилась Москва" открыли в центрах "Мои документы"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Главархив и центры "Мои документы" открыли новую выставку "Как строилась Москва". Экспозицию можно увидеть в 24 центрах госуслуг, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главархива.

"Центры госуслуг "Мои документы" и столичный Главархив представили новую выставку в рамках культурно-просветительского проекта "Москва - с заботой об истории". Экспозиция "Как строилась Москва" посвящена истории города. Она рассказывает о том, как застраивалась столица в советские годы и по какому принципу улицы получили свое название. Кроме того, материалы выставки познакомят с проектами советских архитекторов, которые могли изменить кольцевую структуру столицы и объединить Москву с Ленинградом", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выставочные стенды расположены в 24 центрах госуслуг. Экспозиция также размещена на портале комплекса социального развития "Я дома".

"Знали ли вы, как и куда в советские годы московские здания "переезжали"? В Генплане 1935 года были "красные линии" - границы, за которые нужно было перенести дома, чтобы увеличить центральные улицы. За несколько десятков лет передвинули почти 70 зданий. Дом освобождали от мебели, снимали с фундамента и переносили на новое место. Москва стала рекордсменом по самому тяжелому перемещенному строению того времени - 23 тыс. тонн весило Саввинское подворье", - рассказали в пресс-службе.

А с жизнью и творчеством знаменитых архитекторов - Анатолия Гунста и Георгия Градова можно познакомиться в блоке "Истории москвичей". Также в разделе "Цифры и факты" собрана инфографика об улицах Москвы. Например, здесь можно узнать, какая улица самая длинная в городе, а название какой - самое короткое.