Свыше 1,2 тыс. человек посетили центр госуслуг после открытия в ТЦ "Метрополис" в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. москвичей посетили после открытия флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Метрополис". Чаще всего горожане обращались в центр за регистрацией транспортных средств, предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), выдачей водительских удостоверений, рассказали ТАСС в пресс-центре "Мои документы".

"За неделю офис посетили свыше 1270 человек. Чаще всего горожане обращались к специалистам для получения пяти госуслуг: регистрация транспортных средств и прицепов к ним - 190 обращений; предоставление сведений из ЕГРН - 165 обращений; выдача водительских удостоверений в день обращения - 131 обращение, регистрация прав на недвижимое имущество при его покупке - 62 обращения; предоставление полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru - 50 обращений", - уточнили в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что с середины прошлой недели во всех флагманских центрах госуслуг Москвы стало возможно совершить регистрационные действия с автомобилем у сотрудников ГИБДД без предварительной записи. Также посетитель может заменить российское водительское удостоверение национального образца или получить водительское удостоверение международного образца сразу в день обращения. В районных центрах срок предоставления этой услуги составит до девяти дней.

Во флагманском офисе "Мои документы" в торговом центре "Метрополис" Северного административного округа в топ-3 вошли дополнительные сервисы такие как: услуги фотоателье "Мое фото"; консультации в медицинском кабинете "Мое здоровье", услуги туристического бюро "Мосгортур" в зоне "Мое путешествие". Первичная диагностика (чекап) состояния здоровья проводится по одной из четырех программ: "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание". В центре установлена криптобиокабина. С ее помощью можно оформить заграничный паспорт нового поколения на 10 лет с электронным носителем информации.

Всего во флагманском офисе можно получить свыше 270 государственных услуг, 98% из которых оказываются экстерриториально - вне зависимости от места проживания. Также там работает выездная бригада вакцинации от COVID-19.