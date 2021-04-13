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Московским автомобилистам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

Водителям порекомендовали не откладывать со сменой резины, так как зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуют сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве тепло - столбик термометра не опускается до нуля даже ночью, значит, пора менять резину на летнюю", - говорится в публикации.

Водителям рекомендуют не откладывать со сменой резины, так как зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду, увеличивается тормозной путь. "А еще они сильнее изнашиваются, расходуется больше топлива", - заключается в публикации.

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