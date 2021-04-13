На Горьковском направлении МЖД построят мост между "Серпом и Молотом" и "Нижегородской"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новый пешеходный мост появится до конца года в Москве на участке "Серп и Молот" - "Нижегородская" будущего МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги.

"На Горьковском направлении МЖД между станциями Серп и Молот и Нижегородская, расположенными в Москве вместо одноуровневого пешеходного перехода возводится новый пешеходный мост. Он обеспечит безопасный и комфортный переход железнодорожных путей для жителей прилегающих районов, соединив Смирновскую и Нижегородскую улицы. Для удобства маломобильных граждан мост оснастят лифтами", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе МЖД отметили, что развитие железнодорожной инфраструктуры Горьковского направления проводится в целях организации диаметрального движения поездов по маршруту МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная. Здесь ведется укладка дополнительного главного пути, в результате их количество увеличится до четырех. Это позволит ввести в график дополнительные поезда.

"В настоящее время установлены опоры и первый пролет моста над железной дорогой длиной 56 м. Второй пролет моста будет располагаться вдоль дороги. Завершить строительство планируется в текущем году", - уточнили в МЖД.

Кроме того, на данном участке возводится конкорс в составе нового ТПУ "Серп и Молот", который будет выполнять в том числе транзитную функцию. Им смогут пользоваться не только пассажиры, но и жители прилегающих районов для безопасного перехода с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

"В рамках проекта развития Московских центральных диаметров одноуровневые переходы замещаются подземными тоннелями и конкорсами. В 2021 году мы построим 14 разноуровневых переходов: восемь на станциях Киевского направления будущего МЦД-4, по одному в Балашихе и на участке Москва-Курская - Нижегородская, в Печатниках и на Щукинской МЦД-2", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в этом году завершится реконструкция транзитного тоннеля на остановочном пункте Тимирязевская МЦД-1.