В Москве благоустроят улицу Сергия Радонежского и ТПУ "Черкизово"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект благоустройства улицы Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы и транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Утверждены проекты комплексного благоустройства улицы Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы и ТПУ "Черкизово" в районе Гольяново. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках комплексного благоустройства вдоль тротуара нечетной стороны улицы Сергия Радонежского будет проложена двухпутная трамвайная линия длиной 690 м с остановочным пунктом и наземным переходом в районе Малой Андроньевской улицы. Новая линия соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади, что позволит организовать новые трамвайные маршруты между шоссе Энтузиастов и Курским вокзалом, станциями "Курская" метрополитена и МЦД-2.

Вдоль четной стороны улицы Сергия Радонежского, застроенной многоэтажными домами, организуют пешеходный маршрут, связывающий жилую застройку со станциями метро, остановками наземного общественного транспорта. Как и сегодня, от проезжей части пешеходный маршрут будет отделен зеленой полосой, где запланирована высадка дополнительных деревьев и кустарников. Помимо улицы Сергия Радонежского, комплексное благоустройство запланировано на прилегающих к ней Андроньевской площади, площади Рогожской Заставы, участках бульвара Энтузиастов, Малой Андроньевской, Рабочей, Международной и Николоямской улиц, Рогожского Вала и Золоторожского Вала.

"Здесь появятся удобные пешеходные тротуары, наземные переходы, велодорожки, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг). Также будут благоустроены территории у станций метро "Римская" и "Площадь Ильича", ж/ д станции "Серп и Молот", сквер по улице Сергия Радонежского, пешеходные зоны улиц Станиславского и Александра Солженицына, Коммунистического, Добровольческого, Товарищеского, Съезжинского, Хлебникова и Гжельского переулков, Волочаевской улицы", - добавляется в материале.

Благоустройство ТПУ

Новый городской вокзал "Восточный" был построен в составе ТПУ "Черкизово", объединяющего станцию метро "Черкизовская" и станцию МЦК "Локомотив", в целях снижения нагрузки на Курский вокзал и участок "Каланчевская - Курская", который после реконструкции будет использован для организации движения диаметра наземного метро МЦД-4. Одним из главных элементов пассажирской инфраструктуры вокзала является надземный пешеходный тоннель в сторону Амурской улицы, которая ранее была отделена от ТПУ железнодорожными путями.

"На данный момент подходы к новому вокзалу со стороны Амурской улицы довольно неудобны: изношенное покрытие тротуаров или даже полное их отсутствие, разбитый асфальт на проезжей части, недостаточное освещение, вытоптанный газон. Благоустройство этой территории будет выполнено в два этапа. Во втором квартале 2021 года планируется привести в порядок пешеходные маршруты от жилых массивов района Гольяново к вокзалу", - уточняется в материале.

В ходе работ заменят асфальтобетонное покрытие на существующих тротуарах. Вместо "народных троп" появятся удобные пешеходные дорожки. Хорошее освещение сделает дорогу к новому вокзалу не только удобной, но и безопасной. Планируется заменить восемь светильников на существующих опорах и установить новые фонари. Далее в третьем квартале 2021 года основное внимание будет уделено организации удобных подъездов к вокзалу "Восточный". Запланированы ремонт асфальта существующих дорог и обустройство новой проезжей части.

Также в планах создание парковок и установка двух современных остановочных павильонов общественного транспорта с Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов. На прилегающей к вокзалу "Восточный" территории разобьют более 13 тыс. кв. м газона, установят 33 новых фонаря, лавочки и урны. Завершить благоустройство территории у вокзала "Восточный" планируется осенью этого года.