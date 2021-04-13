Энергетики увеличат мощности будущей станции МЦД-4 "Переделкино"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты увеличат энергетические мощности будущей станции четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) "Переделкино", сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

"Московские энергетики завершили все строительно-монтажные работы для обеспечения дополнительными мощностями станции "Переделкино" Киевского направления Московской железной дороги: построили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 3,3 км, реконструировали распределительную трансформаторную подстанцию, установили новые коммутационные аппараты повышенной надежности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция "Переделкино" войдет в контур МЦД-4, который свяжет город Апрелевка и микрорайон города Балашиха Железнодорожный. "Открытие движения по диаметру улучшит транспортное сообщение 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек", - уточнили в пресс-службе.

По данным комплекса, в этом году компания "Россети Московский регион" планирует подключить к электросетям еще пять станций МЦД: "Марьина роща", "Матвеевская", "Минская", "Кутузовская", "Поклонная".