Убитый в Москве вор в законе Али Гейдаров имел статус беженца

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Криминальный авторитет Али Гейдаров, известный по прозвищу Альберт Рыжий и застреленный накануне в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, имел статус беженца и гражданство Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У погибшего Гейдарова было гражданство Азербайджана и статус беженца в России, его удостоверение беженца было изъято с места убийства. Адрес регистрации Гейдара в России устанавливается, проживал он в жилом комплексе "Алые паруса", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по подозрению в убийстве криминального авторитета разыскивается 35-летний мужчина кавказской внешности, рост около 180 см, спортивного телосложения. "У полиции есть наводка на предполагаемого киллера", - добавил источник. С места преступления изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" со сбитым номером и двумя снаряженными магазинами, два магазина с патронами "Браунинг" и Luger, а также пять гильз Luger.

12 апреля неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, поcле убийства мужчины в фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".