В Гидрометцентре прогнозируют новый температурный рекорд в Москве 14 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новый температурный рекорд может быть зафиксирован в Москве уже 14 апреля - синоптики обещают москвичам 23 градуса тепла. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Сегодня температура воздуха в Москве побила рекорд 2008 года - тогда было зафиксировано 20,4 градуса. 13 апреля 2021 года в 13 часов было уже 21,2 градуса, по состоянию на 14 часов станция ВДН показывает 22,2. Однако завтра возможно обновление рекорда, так как нагрев продолжает расти. Например, нынешний рекорд 14 апреля - 20,8 градуса, зафиксировали такой показатель в 1962 году. На завтра синоптики обещают до 23 градусов тепла", - сообщила она.

По словам Макаровой, теплая погода пришла в Москву из западной части Казахстана - ее принес циклон, который уже к концу недели уйдет на юго-восток. Вместо него погоду в столице будет определять атмосферный фронт северного циклона. Он принесет похолодание и кратковременные дожди, сообщали в Гидрометцентре.