В Москве 14 апреля пройдут масштабные противопаводковые учения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации ЧС, вызванной пропуском паводка, пройдут в Москве 14 апреля. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, и организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод", - сказал Бирюков.

По тактическому замыслу, в ходе пропуска паводка в ТиНАО произошло подтопление территории поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине пруда. В этой зоне находятся 83 дачных и приусадебных участка, требуется эвакуация свыше 60 человек.

Заместитель мэра также рассказал, что в учениях будут задействованы более 200 сотрудников и 60 единиц техники, в том числе вертолеты, беспилотные летательные аппараты, катер, надувные лодки с мотопомпами, инженерная и аварийно-восстановительная техника. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике уникальные образцы новейшего оборудования.