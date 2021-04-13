Власти Москвы сообщили о снижении сброса сточных вод в городе за 10 лет на 25%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объем сброса сточных вод в Москве за последние 10 лет уменьшился на 25% благодаря модернизации очистных сооружений. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"За последние 10 лет в Москве объем сброса сточных вод уменьшился на 25%. Только по Курьяновским очистным сооружениям снижение массы сброса составило до 53% в зависимости от загрязняющего вещества в результате модернизации. Содержание нефтепродуктов и железа в Москве-реке сократилось в два раза за 10 лет, содержание иона аммония снизилось на 40% после введения в эксплуатацию основных реконструированных мощностей городских очистных сооружений. Повышение эффективности санитарной уборки города и улучшение качества поверхностно стока позволили снизить содержание нефтепродуктов в реке Москве центральной части города почти в два раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений в 2020 году отмечено снижение средних концентраций сероводорода в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. С начала реконструкции максимальные концентрации сероводорода в атмосферном воздухе снизились в 7,3 раза. Масштабная реконструкция очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления азота и фосфора позволила существенно улучшить состояние реки Москвы в нижнем течении, концентрации аммонийного азота снизились на 40%. Подобная тенденция отмечается и вблизи Люберецких очистных сооружений. По результатам мониторинга в 2020 году при ветре со стороны очистных сооружений максимальные концентрации сероводорода снизились в 1,5 раза.

Реконструкция крупнейших в мире очистных сооружений "Мосводоканала" ведется с 2012 года с целью исключить неприятные запахи на прилегающей территории.

Благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 6,7 раз. Вблизи Люберецких очистных сооружений с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 1,9 раза.