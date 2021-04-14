В Москве кофейню Cofix могут оштрафовать из-за нарушения санитарных норм

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московской кофейне Cofix может грозить штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства выяснили, что в кофейне не следят за ношением масок и перчаток посетителями, отсутствует пятидневный запас антисептиков. Кроме того, в заведении нет инструкций по разведению дезинфицирующих средств, а их приготовление происходит в моечной ванне для производственного инвентаря в помещении, где реализуют продукцию.

"По факту выявленных нарушений юридическое лицо ООО "Рахмилевич сахар" вызвано на составление протокола об административном правонарушении и протокола о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает для юридических лиц административное наказание в виде административного штрафа в размере до 500 000 рублей либо приостановление деятельности [на срок] до 90 суток", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что ведомство решило проверить заведение после того, как в СМИ появилась информация об отравлении его посетительницы, предположительно, антисептиком.