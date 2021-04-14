Более 20 млрд рублей поступило от IT-предприятий в бюджет Москвы с начала 2021 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московская IT-индустрия в этому году сохранила темпы роста, достигнутые в 2020 году. Объем поступлений в бюджет столицы от предприятий данной отрасли за первые два месяца 2021 года вырос на 11,2% и превысил 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента финансов.

"По итогам января - февраля текущего года столичная IT-индустрия сохранила двузначные темпы роста, достигнутые в прошлом году <...> Объем поступлений в бюджет Москвы от предприятий отрасли за первые два месяца 2021 года вырос на 11,2%, превысив 20 млрд рублей", - сообщили в департаменте.

В целом за 2020 год поступления от предприятий отрасли в бюджет Москвы увеличились на 12,2% - до 157,9 млрд рублей по сравнению с 2019 годом. В прошлом году IT-сектор улучшил финансовые и производственные результаты деятельности. Позитивная динамика достигнута по всем ключевым показателям: объему прибыли, отчислениям в бюджет, числу рабочих мест, инвестициям в основной капитал. Объем услуг связи в Москве в прошлом году вырос на 12%.

"Правительство Москвы проводит последовательную политику по развитию городской цифровой среды, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса предприятиями IT-индустрии. Активное развитие цифровых технологий и их применение в социальной сфере, управлении городским хозяйством становится одним из главных конкурентных преимуществ Москвы. На сегодняшний день столичный IT-сектор - один из самых привлекательных для инвестиций. В 2020 году в отрасль привлечено 360,1 млрд рублей или 13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал в Москве", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавили в департаменте, по итогам прошлого года поступления по данному налогу от предприятий и организаций отрасли выросли на 4,8% или 2,7 млрд рублей - с 56,9 млрд рублей до 59,6 млрд рублей. Одновременно возросла и доля IT-сектора в поступлениях по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы: если в 2019 году она составила 6,6%, то в 2020 году достигла уровня 7,5%. Это больше, чем у строительной или нефтегазовой отраслей.

"По налогу на прибыль организаций в начале 2021 года наблюдается ускорение темпов роста поступлений: за январь - февраль предприятия IT-индустрии перечислили в бюджет 9,2 млрд рублей. Это на 21,4% или 1,6 млрд рублей больше, чем за первые два месяца 2020 года <...> Чистый сальдированный финансовый результат деятельности предприятий IT-сектора по итогам 2020 года достиг 448,9 млрд рублей, с ростом на 44,8% к уровню 2019 года", - заключили в пресс-службе департамента финансов.