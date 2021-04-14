Виртуальный тур запустили по машинам скорой помощи Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова в Москве запустила виртуальный тур по машинам скорой помощи. Каждый посетитель тура может узнать, зачем в машинах скорой находится инфузомат и шприцевой насос, когда подключают капнограф, что показывает транспортный монитор и многое другое, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В преддверии Дня работника скорой помощи, который в прошлом году официально утвердили в нашей стране 28 апреля, Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова запустила виртуальный тур по машинам скорой помощи. Главная цель нашего проекта заключается в том, чтобы наглядно показать и рассказать жителям столицы, что машины московской скорой помощи оснащены всем необходимым для спасения жизни горожан. Абсолютно любой желающий может познакомиться с новым проектом - достаточно просто зайти на сайт www.mos03.ru и перейти по ссылке с баннера", - приводятся в сообщении слова главного врача станции Николая Плавунова.

На московской скорой помощи существует 16 профилей выездных бригад, оснащенных самым современным оборудованием. Станция скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова - это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 - на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД и 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции работают 2,5 тыс. врачей, 8,4 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.