Дом в форме полки с книгами построят на улице Красных Зорь в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жилой дом по программе реновации на улице Красных Зорь в Москве будет иметь сложную ступенчатую структуру, напоминающую полку с книгами. Фасады облицуют фактурным светлым кирпичом, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Стартовая площадка для дома находится по адресу: Можайский район, улица Красных Зорь, вл. 23/25. Общая площадь здания составит около 33 тыс. кв. м. За основу взят образ книжной полки, он появился неслучайно - когда-то давно эта улица носила имя Пушкина. Комплекс будет состоять из пяти секций разной этажности. Фасады облицуют кирпичом и клинкерной плиткой светлых оттенков, что позволит выдержать лаконичный стиль и сохранить фактурность", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

На первых этажах будут выполнены дополнительные вертикальные рельефные выступы, которые зададут дополнительный ритм фасаду на уровне глаз пешехода.

"Здание имеет сложную ступенчатую структуру, поэтому мы выбрали фасадную сетку на узком и высоком модуле, с объединением в два этажа, и проявлением у здания нескольких ярусов. Так, первый этаж выделен пилонами, которые считываются, как торец книги. Согласно требованиям Фонда реновации, пожарные лоджии должны быть полностью остеклены, то есть быть совсем без простенков. Чтобы поддержать нашу фасадную сетку, мы часть остекления лоджии заменили на непрозрачный стемалит (закаленное эмалированное стекло) в цвет основного тона фасада", - рассказали авторы проекта из архитектурной мастерской Кашириных.

Во дворе дома обустроят игровые площадки для детей, появится спортивная зона и зона тихого отдыха. Свободную территорию озеленят и благоустроят. Ранее Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение этого проекта, также пройдена экспертиза проектной документации.