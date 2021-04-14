Собянин сообщил, что порядка 60-70% затрат бюджета Москвы приходится на социальную сферу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Социальная сфера очень тонкая и ее невозможно настроить одним лишь приказом, порядка 70% затрат бюджета приходится на образование, здравоохранение и соцзащиту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках семинар-совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета РФ по социальным вопросам.

"Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы - 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. Под 70% работающих в бюджетной сфере - это как раз работающие в этих сферах, это миллионы людей, которые каждый день выходят на работу и оказывают помощь, содействие, услуги для всех граждан нашей страны", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что для многих людей важна социальная сфера, в особенности их волнуют вопросы, как ребенок пойдет в школу, какие качественные знания он получит, как он пойдет в поликлинику, больницу, какие услуги окажут.

"Эти процессы - они сложнейшие в мире, в нашей стране - тем более, с учетом масштаба, разбросанности территории, разного уровня организации развития в тех или иных регионах", - отметил мэр.

Также по словам мэра, пациенты поликлиник, как правило, жалуются не на то, что оборудования не хватает или специалистов, зачастую они говорят, что их просто не выслушали, времени не хватило у врача, нахамили и так далее. Мэр подчеркнул, что это очень тонкая сфера и ее невозможно настроить одним только приказом, это повседневная, нудная, сложная работа.