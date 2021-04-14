В Москве отреставрируют памятник Столыпину

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Памятник Петру Столыпину в Москве планируют отреставрировать. Работы будут проходить в 2022-2023 годах. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Мы запланировали комплексный ремонт монумента, посвященного выдающемуся государственному деятелю Петру Аркадьевичу Столыпину. Бронзовый памятник высотой 4,6 метра стоит на гранитном постаменте. Авторы изобразили реформатора в полный рост с орденами на груди. Работы будут проводиться прямо на месте, для этого специалисты установят специальные конструкции, которые позволят им добраться до всех элементов монумента", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что ремонт пройдет под контролем Мосгорнаследия.

Для того, чтобы подготовить научно-проектную документацию, которая необходима для ремонта, специалисты изучат особенности памятника и его техническое состояние. Во время ремонта очистят поверхность монумента от всех видов загрязнений, устранят дефекты, а также приведут в порядок патину - голубовато-зеленый налет, который образуется на поверхности бронзы под воздействием окружающей среды.

Памятник Столыпину был установлен 27 декабря 2012 года в связи со 150-летием со дня его рождения.