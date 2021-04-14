{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве планируют построить семь станций метро к 2024 году

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, к этому времени должны быть готовы станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка", "Новомосковская", "Пыхтино" и "Внуково"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство семи станций метро в Новой Москве планируют завершиться до конца 2023 года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Бурный рост новых территорий требует не менее активного развития транспортной инфраструктуры, в частности метро. Только до конца 2023 года здесь планируется открыть семь станций метро на разных линиях", - сказал Жидкин.

По словам главы ведомства, к этому времени должны быть готовы станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка", "Новомосковская", "Пыхтино" и "Внуково".

Теги
Россия
Мужчину задержали за попытку похитить 26 млн рублей со счета умершего
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество
Читать полностью