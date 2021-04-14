В Москве пройдет кросс "Лисья гора"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Кросс "Лисья" гора" пройдет в Битцевском лесу в Москве 18 апреля. Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы.

"В это воскресенье, 18 апреля, в Битцевском лесу пройдет первый в этом сезоне кросс от Бегового сообщества - "Лисья гора". Участники проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 км и проведут выходной день на природе", - рассказал собеседник агентства.

Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно. Так, девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет - 4 км, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет - 6 км, мужчины 20-34 - 8 км.

"Практика раздельных стартов - отличительная особенность кроссового бега. Она способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков", - рассказал собеседник агентства.

Трасса забега пролегает по грунтовому покрытию. В зависимости от длины дистанции участники пробегают один или несколько кругов. Такой формат соревнований привлекает опытных бегунов своей динамичностью, а новичков - посильными дистанциями. Кросс на природе - идеальный выбор для тех, кто еще не готов участвовать в массовых забегах, но хочет попробовать свои силы в настоящем легкоатлетическом состязании и получить новый спортивный опыт.

По словам организаторов, в рамках кросса "Лисья гора" состоится финал Студенческого кубка Бегового сообщества. Цель Кубка - привлечь внимание к студенческому спорту и вовлечь молодежную аудиторию в здоровый образ жизни через занятия бегом. В рамках дебютного сезона студенты двенадцати московских вузов соревновались на дорожке, шоссе и грунте, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Итоги кросса определят лидера среди вузов, которому достанется переходящий кубок и денежный приз.

О кроссе

Впервые кросс "Лисья гора" состоялся осенью 2017 года. За четыре года это камерное беговое событие успело полюбиться участникам своей уютной атмосферой, захватывающей спортивной борьбой и поддержкой на трассе.