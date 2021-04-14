Гидрометцентр сообщил, что в Москву пришла погода, характерная для пустыни

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пониженная влажность и теплый восточный воздух приблизили погоду в Москве 14 и 15 апреля к характерной для пустыни. Об этом в среду сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Управляет погодой в Москве антициклон, в котором нисходящее движение воздуха, препятствующее облакообразованию. Поэтому небо такое малооблачное. Для пустыни как раз характерна такая погода. Лучи солнца, кстати, очень жаркие сейчас, земля уже освободилась от снега, поэтому она быстро прогревается от солнца и передает свое тепло наземному слою воздуха", - сказал он.

По словам Вильфанда, относительная влажность днем 14 апреля составила 20-25%: "Это связано с адвекцией [перемещением - прим. ТАСС] теплого сухого воздуха. Дело в том, что по южной периферии этого антициклона перемещается воздух со Среднего Востока и Центральной Азии. Понятно, что это воздух действительно сухой".

Такая сухая и теплая погода продержится в Москве до пятницы. "А вот в пятницу меняется циркуляция, уже будет больше облаков, даже дождь пройдет небольшой. Сильных осадков не ожидаем. Грозы тоже могут быть, но вероятность не очень большая", - сказал Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал в Москве кратковременные дожди и похолодание в конце недели, в ночь на воскресенье до нуля.