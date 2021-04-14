Движение на Красноярской улице в Москве восстановлено после провала грунта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Движение по Красноярской улице в Москве восстановлено по обоим направлениям после провала грунта. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в районе дома 11 по Красноярской улице грузовик наехал на люк, после чего произошел провал грунта. Движение было перекрыто в обоих направлениях. Кроме того, были временно изменены маршруты автобусов № 68, 627, 627к, С7.