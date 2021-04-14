Первый бизнес-центр класса А с парковкой для каршеринга построят около метро "Савеловская"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бизнес-центр площадью 93 тыс. кв. м с паркингом для автомобилей каршеринга и зарядками для электромобилей возведут рядом со станцией московского метрополитена "Савеловская". В общей сложности в новом офисном проекте класса А будет расположено 500 машиномест, сообщила журналистам в среду заместитель гендиректора по продукту и инвестициям Stone Hedge Виктория Васильева.

"Около станции метро "Савеловская" планируется построить бизнес-центр класса А площадью 93 тыс. кв. м под названием "Stone Савеловская". Строительство этого комплекса будет завершено в 2024 году. Центр будет расположен в пешей доступности от двух формирующихся транспортных узлов "Савеловская" и "Марьина Роща", - сказала Васильева.

По ее словам, бизнес-центр будет вписан в городскую транспортную систему и связан с крупными магистралями. "Здесь появится первый в составе московских бизнес-центров паркинг для автомобилей каршеринга. В общей сложности здесь будет обустроено 500 машиномест", - уточнила замгендиректора.

Она отметила, что проект предполагает создание подземного и наземного многоуровневого паркингов для резидентов, гостевой паркинг с выделенной зоной для автомобилей каршеринга. Также бизнес-центр будет оснащен объектами инфраструктуры микромобильности и зарядными устройствами для электромобилей. В частности, речь идет об оснащении станциями городского велопроката и аренды самокатов.

Бизнес-центр "Stone Савеловская" будет состоять из двух 24-этажных офисных башен, объединенных стилобатом. Автором проекта выступает бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Бизнес-центр расположен в 500 м от Третьего транспортного кольца по адресу ул. Двинцев, вл. 3. В пешей доступности от бизнес-центра - станция "Савеловская" с остановкой аэроэкспресса до аэропорта Шереметьево и две линии МЦД. Дорога до делового центра "Москва-Сити" займет 15 минут без пересадок и 40 минут до инновационного центра "Сколково".

Офисы класса А - это помещения в новых деловых центрах, для которых характерны удачное расположение, хорошая транспортная доступность, оптимальные планировочные решения, высокое качество отделки, современный уровень инженерных коммуникаций, наличие автоматизированных систем жизнеобеспечения.