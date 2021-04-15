В Москве начались работы по текущему ремонту дорог

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Текущий ремонт дорог начался в Москве, всего планируется привести в порядок более 23 млн кв. метров магистралей, дворовых территорий и проездов. Дорожно-ремонтные работы завершатся в октябре, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн кв. м", - сказал Бирюков, отметив, что дорожно-ремонтные работы планируется завершить в октябре.

Заместитель мэра подчеркнул, что текущий ремонт дорог проводится ежегодно. "В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, разрушению дорожного полотна способствуют высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры", - сказал Бирюков.

Работы по фрезерованию и укладке асфальта пройдут на нескольких участках МКАД, ТТК и Садового кольца. Городские службы отремонтируют участки Варшавского шоссе (от Большой Тульской улицы до МКАД), Каширского шоссе (от тоннеля на Варшавском шоссе до улицы Маршала Захарова), Улицы 1905 года (от Беговой до Мантулинской улицы), проспекта Академика Сахарова (от Садово-Спасской улицы до Каланчевской).

Запланирован ремонт участков Новоясеневского проспекта (от Профсоюзной улицы до Вильнюсской), Голубинской улицы (от Новоясеневского проспекта до улицы Инессы Арманд), Щелковcкого шоссе, Нахимовского проспекта и нескольких других объектов.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства водителей ремонт дорог будет проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.