В Москве центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут проконсультироваться с сотрудниками центров госуслуг по видеосвязи на тему МВД и ФНС. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Столичные центры госуслуг расширили список тем, по которым можно получить видеоконсультацию специалиста. Теперь горожане могут уточнить информацию об услугах МВД и ФНС, представленных в офисах "Мои документы", - говорится в сообщении.

Сотрудники центров госуслуг расскажут об оформлении паспорта гражданина РФ, загранпаспорта на пять и 10 лет, миграционного учета иностранных граждан, регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или пребывания, а также о получении ИНН и выдаче или обмену водительских удостоверений.

Чтобы записаться на видеоконсультацию, необходимо зайти в раздел "Услуги" на портале mos.ru, затем нажать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", а потом в строке поиска выбрать "Видеоконсультация в центрах госуслуг". При бронировании удобных для связи даты и времени пользователя попросят указать электронную почту. На нее отправят ссылку с приглашением на видеоконсультацию. Консультации доступны с 09:00 до 20:00, они могут длиться до 20 минут.

"В феврале этого года москвичам стала доступна онлайн-помощь по услугам социального направления. Специалисты центров помогают пользователям узнавать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы социальной защиты населения, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и других социально значимых услуг", - напоминается в материале.

Сервис реализован совместно со столичным Департаментом информационных технологий. Нововведение высоко оценили участники проекта "Активный гражданин" - почти 78% опрошенных поставили ему максимальный балл, а средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,54.