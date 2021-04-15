В Москве состоялось открытие закладного камня на месте памятника ученому Николаю Семенову

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Торжественное открытие закладного камня на месте возведения будущего памятника советскому ученому, лауреату Нобелевской премии Николаю Николаевичу Семенову состоялось перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики в Москве, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"В день 125-летней годовщины со дня рождения выдающегося ученого Николая Николаевича Семенова у здания созданного им университета открыли закладной камень будущего монумента. Территория для установки памятника является объектом культурного наследия федерального значения "Дача Дмитриева-Мамонова" и регионального значения "Усадьба Дмитриева-Мамонова". Именно поэтому при проведении работ по его возведению проектные предложения будут рассмотрены Мосгорнаследием. Работы также будут проводиться под контролем ведомства", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Будущий монумент будет установлен в соответствии с указом президента России Владимира Путина "Об увековечении памяти Н. Н. Семенова и праздновании 125-летия со дня его рождения".

Николай Николаевич Семенов (1896 - 1986) - русский и советский физикохимик и педагог, один из основоположников химической физики. Внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Академик, единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии, награжден в 1956 году.