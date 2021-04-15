"Аптекарский огород" в Москве выпустил электронный атлас растений

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в Москве в честь Дня экологических знаний выпустил собственный электронный атлас растений. Он поможет гостям определять цветы и узнавать о них новую информацию, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе учреждения.

"В честь Дня экологических знаний 15 апреля Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" выпустил собственный электронный атлас растений IHORMOS - подобного атласа нет ни у одного другого ботанического сада России. Он поможет посетителям определять цветы и узнавать о них нечто новое", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что автором проекта является куратор коллекций растений открытого грунта в Ботаническом саду Алексей Филин.

"Мне всегда хотелось, чтобы гости нашего сада узнавали о нем как можно больше. У меня накопилось много фотоснимков цветущих растений в коллекциях, которые я курирую, и однажды мне в голову пришла мысль создать такой атлас", - сказал автор проекта.

Сейчас в IHORMOS включены фотографии 62 растений - в основном, весеннецветущих.

"Множество посетителей приходят к нам, чтобы полюбоваться первоцветами. Не запутаться в них и поможет наш атлас. Со временем количество фотографий в атласе будет расти, появятся интересные факты", - рассказал собеседник.