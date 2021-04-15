В московском метро запустили тематический поезд "Россия изменений: Национальные проекты"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Тематический поезд о нацпроектах России начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В оформлении вагонов представлены 10 направлений возможностей по всем национальным проектам, факты их реализации и предоставляемые меры поддержки.

"Мы сегодня запускаем поезд "Россия изменений: поезд возможностей" <...> Миллионы людей каждый день ездят по московскому метро, и сегодня мы запускаем по Арбатско-Покровской линии поезд, в котором пять сдвоенных вагонов, в которых рассказано про все национальные проекты России", - сказала руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова в ходе церемонии запуска поезда.

Она отметила, что для получения дополнительной информации о нацпроектах пассажиры поезда могут считать с помощью смартфонов QR-коды, размещенные на стенах вагонов.

"У национальных проектов очень много разных возможностей у очень разных групп людей, но не всегда люди об этом знают, хотя им это интересно. У нас уже несколько десятков миллионов посетителей на портале национальныепроекты.рф. Тем не менее не все люди об этом знают, и мы - АНО "Национальные приоритеты" и Московский метрополитен - решили, что московское метро - это прекрасный канал коммуникации", - добавила Грязнова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", поезд будет курсировать на синей ветке столичной подземки шесть месяцев.

Оформление вагонов

Как уточнила гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, чьи слова приводит пресс-служба, контент тематического поезда расскажет пассажирам о возможностях, предоставляемых нацпроектами для населения и бизнеса. "Эти возможности структурированы на 10 групп, в соответствии с важными направлениями жизни человека: семьей, образованием, сохранением здоровья, культурным развитием, образованием и саморазвитием, освоением современных технологий, трудовой деятельностью", - сказала Малявина.

Так, в вагоне "Создавать семью" собрана информация о мерах поддержки национального проекта "Демография"; вагон "Быть здоровым" рассказывает о повышении качества, доступности и комфорта получения медицинских услуг; здоровому образу жизни посвящен вагон "Быть всегда в форме".

"Вагон "Узнавать новое" посвящен образованию на протяжении всей жизни; прочитать древнерусскую летопись, посмотреть новые постановки, побывать на концерте в виртуальном концертном зале смогут пассажиры вагона "Изучать культуру" <...> В вагоне "Сохранять природу" собрана информация о важности раздельного сбора отходов, правильной утилизации батареек, а также волонтерских активностях, в которых может принять участие каждый", - добавили в пресс-службе.

Контент вагона "Использовать технологии" посвящен цифровой экономике и возможностям одноименной нацпрограммы о популярных интернет-сервисах и методах их безопасного использования, о том, как защитить свои персональные данные в сети и получить дополнительное образование по цифровой экономике. В вагоне "Наслаждаться городом" за время поездки в метро пассажир может стать участником голосования за модернизацию собственной дворовой территории, предложить свой дизайн-проект обустройства парка, а также увидеть самые современные российские дороги, мосты и путепроводы.

"Вагон "Заглядывать за горизонт" посвящен науке: его контент повествует о возможностях для начинающих ученых и тех, кто уже давно посвятил свою жизнь новым разработкам. <...> Факты о предпринимательстве России, о мерах поддержки предпринимателей и самозанятых, о мероприятиях для предпринимателей и для тех, кто планирует открыть свое дело или стать самозанятым, размещены в вагоне с контентом о возможности "Развивать свое дело" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", - заключили в пресс-службе.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.