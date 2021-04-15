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В Москве начали обновлять дорожную разметку

Разметку нанесут более чем на 4 тыс. дорожных объектов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по обновлению после зимы дорожной разметки, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха. Разметку планируется нанести более чем на 4 тыс. дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тыс. погонных км", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. "Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительного ограничения движения", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, специалисты обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города, в первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров. Так, будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки "Ограничение скорости", "Осторожно, дети", "Фoтoвидeoфикcaция".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в общей сложности будет размечено свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов, 200 "вафельниц".

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РоссияБирюков, Петр Павлович
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