Движение поездов на центральном участке МЦД-2 ограничат 19-23 апреля с 11 до 15 часов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Каланчевская - Курский вокзал будет ограничено с 19 по 23 апреля в дневное время. Об сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В связи с проведением комплекса сложных работ для дальнейшего развития МЦД-2 и запуска МЦД-4 на участке Каланчевская-Курский вокзал с 19 по 23 апреля в дневное время будет ограничено движение поездов. Так, с 11:00 до 13:00, электрички будут курсировать в реверсивном режиме по одному пути. С 13:00 до 15:00 перегон будет закрыт для движения всех поездов", - сообщили в пресс-службе.

Так, во время технологических "окон" строители установят дополнительный стрелочный перевод, который обеспечит связь главного хода и строящегося IV дополнительного пути. Кроме того, в это время продолжится укладка пути, которая проводится с применением шумозащитных технологий, а также сложные работы с использованием тяжелой техники, требующие приостановки движения поездов.

"Напомним, что 17 и 18 апреля на участке Каланчевская - Курский вокзал с 13 до 15 часов движение поездов будет осуществляться по двум путям. Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических "окон" изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2", - добавили в пресс-службе МЖД.

Реверс-режим

Ранее сообщалось, что в конце мая планируется завершить строительство нового IV главного пути на участке Каланчевская - Курский вокзал, который летом примет на себя всю нагрузку по пропуску поездов в реверсивном режиме. Существующие I и II главные пути будут закрыты на реконструкцию.

"На период реверсивного движения большинство пригородных поездов со стороны Нахабина будут следовать до станций Дмитровская, Рижская и до Рижского вокзала, а со стороны Подольска - до Курского вокзала. Для поездов Рижского направления на станции Москва-Рижская построена дополнительная временная деревянная платформа", - уточнили в пресс-службе.

Организация реверсивного движения позволит разгрузить участок Каланчевская - Курский вокзал и приступить к следующему этапу его реконструкции: демонтажу существующей инфраструктуры, строительству трех новых железнодорожных путей, дальнейшей реконструкции путепровода, заключили в МЖД.