В Москве в волонтерское движение вовлечено свыше 38 тыс. школьников и студентов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Волонтерами в Москве на сегодняшний день являются более 38 тыс. школьников и студентов, на базе образовательных организаций действуют свыше 550 волонтерских объединений, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве добровольцами являются более 38 тыс. ребят, на базе образовательных организаций действуют свыше 550 волонтерских объединений. Дети принимают участие в экологических проектах и патронатных акциях по уходу за памятниками, готовят тематические видеосюжеты, занимаются продвижением волонтерских идей в социальных сетях, помогают в проведении спортивных школьных турниров", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что 21 апреля в 15:00 в столице состоится ежегодный съезд волонтерского движения. Организатором проекта выступает Московский центр "Патриот.Спорт". Отчетное мероприятие пройдет в онлайн-формате, трансляция будет идти на YouTube-канале центра.

"Стало хорошей традицией подводить итоги развития добровольчества в городе на ежегодном съезде волонтерского движения. Это отличная возможность рассказать о том, что сделано за учебный год, и наметить планы на будущее", - сказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Внимание участников съезда будет уделено проекту "Эстафета живых дел". Он реализуется Московским центром "Патриот.Спорт" с 2015 года. Проект не только продвигает идеи добровольчества в школьной среде, но и объединяет волонтеров из школ и колледжей столицы в одну большую креативную команду. Организаторы и участники обсудят направления волонтерской деятельности в рамках школы "Добровольчество", которая в этом году проводится в онлайн-формате. Уже прошли занятия по экологическому, патронатному, спортивному, медицинскому волонтерству и медиаволонтерству. Планируются онлайн-уроки, посвященные социальному, культурному, педагогическому и профессиональному добровольчеству.