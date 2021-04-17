Годовой пассажиропоток МЦД-3 составит около 47 млн человек

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новый маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 47 млн человек в год. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"МЦД-3 - важный и ожидаемый проект для нашего города. Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец. Прогнозируемый пассажиропоток диаметра составит около 46,8 млн человек в год", - рассказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что благодаря пересечению диаметра с линиями метро, МЦК и МЦД у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится время в пути и повысится комфорт поездок.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской для того, чтобы горожане смогли комфортно добираться до станций, тщательно прорабатываются проекты планировок прилегающих территорий.

"Там, где ранее не было маршрутов и путей подхода к станциям, появятся новые подъездные дороги, парковки для личного транспорта и велосипедов, сформируются новые связи общественного транспорта. Кроме того, территория около станций будет развиваться и экономически, тут будут появляться различные сервисы и места для отдыха", - добавила Княжевская.

Длина линии МЦД-3 составит 88 км, время в пути по маршруту - порядка 100 минут. Диаметр будет включать в себя 43 станции.