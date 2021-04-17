Более 2,6 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве 17-18 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 26-го тура Российской премьер-лиги на стадионах "Локомотив" и "Спартак" в Москве 17 и 18 апреля. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Безопасность на футбольных матчах 26-го тура Российской премьер-лиги обеспечат свыше 2,6 тыс. человек. 17 апреля 2021 года в Москве состоится матч между "Локомотивом" и "Ростовом" на стадионе "Локомотив", а 18 апреля 2021 года московский "Спартак" примет "Уфу" на домашнем стадионе", - сказали в пресс-службе.

Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время матча "Локомотив" - "Ростов" будут задействованы свыше 430 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Росгвардии и порядка 180 сотрудников полиции и ОМОНовцев. Общественную безопасность во время спортивного мероприятия будут обеспечивать более 900 человек.

"Охрану общественного порядка во время матча "Спартак" - "Уфа" будет обеспечивать наряд численностью более 1 730 человек, среди которых свыше 730 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 660 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 340 полицейских и бойцов ОМОН", - добавили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.