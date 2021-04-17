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На западе Москвы загорелись торговые павильоны

Площадь возгорания составила 100 кв. м

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Торговые павильоны на площади 100 кв. м загорелись на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На улице 26-ти Бакинских Комиссаров произошло возгорание в торговых павильонах на площади 100 кв. м <...>", - сказал собеседник агентства, добавив, что горели оборудование и имущество. Кроме того, по предварительным данным, в помещении взрывались газовые баллоны.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что пожар начался в одноэтажном торговом отдельно стоящем здании. Там добвили, что возгорание ликвидировали. "В 17:52 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (18:29 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара

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