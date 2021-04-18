Музеи Москвы организуют бесплатные мероприятия в день охраны памятников

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бесплатный проход, а также экскурсии и другие мероприятия организуют московские музеи в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. Среди участников - Бахрушинский музей, Музей Москвы, Музей археологии Москвы и другие.

"Театральный музей имени А. А. Бахрушина приглашает жителей и гостей столицы увидеть интерьеры старинных особняков и усадеб. Для свободного осмотра будут открыты залы постоянных экспозиций Главного дома Бахрушинской усадьбы и филиалов музея - домов-музеев М. Н. Ермоловой и М. С. Щепкина", - сообщает пресс-служба.

В рамках специальной программы пройдут благотворительные сеансы детского аудиотура по основной экспозиции музея и интерактивный квест "Замок Замоскворецкого рыцаря". Вход будет свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Помимо этого в выставочном зале "Каретный сарай" творческий тандем Ираиды Юсуповой и Александра Долгина покажет зрителям медиаоперу "Планета Пи" по мотивам пьесы Карло Гоцци "Зобеида". В филиале музея - в доме-музее М. Н. Ермоловой - к 100-летию Русского исхода Клуб имени Петра Лещенко даст концерт "Россия вне границ".

В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, а также в Международный день музеев 15 мая в ряде музеев пройдут Дни исторического и культурного наследия. В эти даты Музей Москвы, Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского организуют бесплатный вход.

Кроме того, Городское экскурсионное бюро Музея Москвы подготовило несколько экскурсий. Желающие смогут посетить здание Московской городской думы, построенное в XVIII веке как усадьба князей Гагариных, Петровский путевой дворец, где увидят парадные залы и купол, расписанный в технике гризайль. На экскурсии в Мэрии Москвы покажут представительские залы резиденции, оригинальную роспись потолочных плафонов и ампирные интерьеры. Среди предложенных экскурсий также прогулка по Москве Владимира Гиляровского, по местам московских модников.

Бесплатные получасовые экскурсии запланированы по основной экспозиции Музея археологии Москвы. Среди экспонатов этого памятника архитектуры XVII-XVIII веков фрагменты Воскресенского моста через реку Неглинную, находки, обнаруженные при археологическом изучении исторического центра Москвы.