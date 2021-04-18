Участники молодежного направления Пушкинского музея проведут в нем экскурсии и игры

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Старшеклассники и студенты - участники программ направления "Пушкинский.Youth", организованного Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, проведут экскурсии, квесты и перфомансы в воскресенье в рамках акции "Я покажу тебе музей", сообщает пресс-служба музея.

"В этом году акция пройдет в главном здании, галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" в усадьбе Лопухиных, некоторые события будут доступны онлайн. В течение всего дня 18 апреля можно будет присоединиться к мероприятиям, организаторами которых выступят участники молодежных программ музея", - сказали в пресс-службе.

Авторские экскурсии, дискуссии о понимании красоты и вечных темах в повседневной культуре пройдут в главном здании. Там же будет организован квест, посвященный изменениям в экспозиции музея за последние 100 лет. Музей проведет мероприятия и для юных посетителей - экскурсии и музейные детективные истории в формате игры "Данетки".

Специальным событием в главном здании станет небольшой концерт участников проекта Music.Drive, разработанного компанией Yamaha Music совместно с участниками "Пушкинский.Youth". В здании галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков состоится беседа о дадаизме, а также посетители смогут послушать монологи персонажей картин из коллекций Морозова и Щукина и создать свой плейлист для прогулки по музею.

Молодежное пространство "Пушкинский.Youth" станет местом для квиза-чемпионата. Помимо этого, пройдет презентация новой настольной игры по коллекции музея "Кража века". Гости музея смогут преобразить свои старые сумки и футболки, вдохновляясь творчеством художников XX века.

В усадьбе Лопухиных участники направления "Пушкинский Youth" покажут спектакль, посвященный проблеме травли. Сценарист Татьяна Загдай создала его на основе интервью со взрослыми об опыте травли в их детстве. После спектакля состоится дискуссия на эту тему с создателями спектакля и психологами. Спектакль является частью проекта Государственного литературного музея "Только не я", адресованного подросткам, столкнувшимся с опытом травли, и их родителям.