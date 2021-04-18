Столичные школьники завоевали 75 дипломов на олимпиаде по трем иностранным языкам

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ученики московских школ завоевали 75 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников по испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Об этом сообщается в воскресенье на официальном портале мэра Москвы.

"В Московском государственном лингвистическом университете прошли церемонии награждения победителей и призеров трех финалов Всероссийской олимпиады школьников. Дипломы получили участники соревнований по испанскому, итальянскому и китайскому языкам. Победителями финала по испанскому языку стали восемь московских школьников, призерами - 35. Среди победителей по итальянскому языку три ученика московских школ, 15 финалистов стали призерами. Дипломы победителей по китайскому языку завоевали трое москвичей, 11 получили статус призеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в олимпиаде были два тура: письменный и устный. Задания подготовили для учащихся 9-11-х классов.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам, в ней принимают участие школьники 4-11-х классов. Она проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Последние два этапа рассчитаны на учащихся 9-11-х классов, но участвовать в них могут и школьники помладше. Победители и призеры финала смогут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады. Организатором заключительного этапа является Минпросвещения РФ.