Более 15 тыс. молодых людей пользуются мобильным приложением "Зачетная Москва"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. человек уже пользуются мобильным приложением для студентов и молодежи "Зачетная Москва". Об этом сообщается в воскресенье на официальном портале мэра Москвы.

"Пользователями сервиса "Зачетная Москва" стали уже свыше 15 тыс. человек. Это один из проектов офиса "Молодежь Москвы" для студентов и молодежи, реализуемый при поддержке столичного Департамента информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики", - говорится в сообщении.

Сервис "Зачетная Москва", который был запущен в ноябре 2019 года, помогает организовать свободное время. На выбор участникам предлагаются интересные задания, интерактивные игры и анонсы актуальных городских событий. С момента начала работы платформы ее участники могли зарегистрироваться более чем на 200 офлайн- и онлайн-мероприятий.