Главархив Москвы возобновит показы киноклуба с 21 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Киноклуб "Архикино", организованный Главархивом Москвы, возобновит показы документальных фильмов с 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Главархива.

"Киноклуб "Архикино" возобновляет показы документальных фильмов. Уже в среду, 21 апреля, состоится показ фильма режиссеров Ларисы Смирновой и Сергея Свергуна "Космос, как послушание" и фильма Светланы Насенковой "Повести о настоящем Фиссоне", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фильм "Космос, как послушание" - это история отечественного взгляда на космос с необычного ракурса. "Картина "Повести о настоящем Фиссоне"- это фильм о талантливом театральном режиссера Вадиме Фиссоне, храбро преодолевшем все трудности, когда оказался в инвалидной коляске. В фильме зрителю удастся познакомиться с режиссером театра "Комик-трест", получившим международное признание", - говорится в сообщении.

Бесплатные просмотры пройдут 21 апреля в 15:00 в Малом зале Центра культуры и искусства "Меридиан". Для посещения мероприятия необходимо записаться по электронной почте arhikino@yandex.ru.

"Во время показов будут соблюдены все санитарные требования: рассадка будет осуществлена через одного человека, в зале будет проведена дезинфекция. Зрителям необходимо иметь при себе маску и перчатки", - рассказал собеседник.