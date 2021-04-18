Москвичи смогут наблюдать 23 апреля передислокацию военной техники, участвующей в параде

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Перемещение колонн военной техники, которая примет участие в параде на Красной площади в День Победы, можно будет наблюдать в пятницу 23 апреля на пути следования из поселка Алабино до улицы Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы. Об этом сообщили в Минобороны на своем официальном сайте.

"Военная техника, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, будет передислоцирована на временную площадку в городе Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, движение около 200 единиц техники начнется в 22:00 23 апреля, а прибытие в Нижние Мневники рассчитывается в час ночи 24 апреля. "Маршрут движения: поселок Алабино - трасса А-107 - Минское шоссе - Можайское шоссе - Рублевское шоссе - улица Осенняя - улица Крылатская - улица Нижние Мневники, 45", - уточнили в ведомстве.

В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса С-400 и ракетного комплекса "Искандер-М" и другие.