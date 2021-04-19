Гидрометцентр предупредил о мокром снеге в Москве в первой половине недели

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мокрый снег с дождем ожидаются в Москве 20 и 21 апреля. В столице может выпасть от 7 до 18 мм осадков, что составляет порядка 20% месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона", - сообщил он.

По разным прогнозам, в Москве может выпасть от 7-8 до 15-18 мм осадков - порядка 20% месячной нормы за два дня. "Эти расчеты еще будут уточнены в понедельник днем", - пояснил он.

Метеоролог отметил, что снег в апреле - это обычное явление. "Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега. Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: "Теперь больше не будет же снега?". Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что заморозков в данный период не ожидается.