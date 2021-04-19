В Москве ожидается кратковременный дождь

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/ с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля.

Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра будет действовать в московском регионе до полудня вторника.