Помещение в доходном доме И. П. Исакова на Пречистенке сдадут в аренду на 10 лет

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нежилое помещение в доходном доме И. П. Искакова на Пречистенке в Москве сдадут в аренду. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Помещение на Пречистенке находится в доме в пешей доступности от станции метро "Парк культуры". Объект имеет свободное функциональное назначение и будет сдан в аренду на 10 лет. Арендатор сможет открыть там офис, магазин или любое другое коммерческое учреждение, разрешенное к размещению в жилом доме", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Помещение расположено в подвале исторического жилого здания, построенного в 1906 году в стиле модерн по проекту архитектора Льва Кекушева.

"Помещения в центре города пользуются популярностью у бизнеса. По итогам первого квартала город реализовал в аренду 153 нежилых помещения, из них 18 - в ЦАО. В этом году конкуренция на торгах по аренде в ЦАО составляет более 10 участников на лот, что в четыре раза выше показателей первого квартала 2020 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Победитель аукциона по аренде этого объекта на Пречистенке должен будет провести работы по сохранению занимаемого подвального помещения и приспособить объект для современного использования согласно акту технического состояния. Проведение работ будут контролировать специалисты Мосгорнаследия.

Заявки на участие в торгах принимают до 30 апреля, аукцион состоится в электронном формате 7 мая. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.